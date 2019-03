Britse band en manager omgekomen bij auto-ongeluk op tour in VS

Het Liverpoolse duo Her's is samen met hun manager eergisteren omgekomen bij een auto-ongeluk. Ze waren bezig met een tweede tour in de Verenigde Staten en op weg naar een optreden in Californië. Hun platenlabel Heist or Hit heeft dat vandaag op Facebook gemeld.

De band Her's bestond uit Stephen Fitzpatrick (24) en Audun Laading (25). Hun manager was Trevor Engelbrektson. Vorig jaar is hun debuutalbum uitgebracht Invitation To Her's. In september traden de bandleden nog live op bij 3voor12 op 3FM met popliedjes in een indiestijl.

Het label noemt Her's een van de populairste opkomende bands uit Groot-Brittannië. "De wereld lag aan hun voeten". Heist or Hit zegt: "We hebben onze vrienden verloren en de wereld is hun talent ontnomen."