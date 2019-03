Problemen met Boeing 737 MAX kosten TUI vele miljoenen

Reisorganisatie TUI houdt rekening met een kostenpost van 200 miljoen euro nu de Boeing 737 MAX 8 toestellen aan de grond staan.

Sinds het neerstorten van twee Boeing 737 MAX-toestellen wordt in veel landen niet meer met het toestel gevlogen. De ramp in Ethiopiƫ zou zijn veroorzaakt door hetzelfde softwareprobleem als de crash met hetzelfde type toestel in oktober in Indonesiƫ, schrijft The Wall Street Journal. De krant baseert zich op de voorlopige conclusie in het onderzoek naar de crash.

TUI verlaagt de verwachtingen onder meer omdat er vervangende toestellen geregeld moeten worden en deze meer brandstof verbruiken. Het bedrijf voorziet een daling van het bedrijfsresultaat van 17 procent, waar eerder geen daling werd verwacht. Bij deze verwachtingen gaat TUI ervan uit dat de 737 MAX toestellen halverwege juli weer gaan vliegen.

In totaal heeft TUI vijftien 737 MAX-toestellen in zijn vloot. Eind mei zouden er daar nog acht extra bijkomen. De Nederlandse tak van TUI heeft er drie.

Eerder maakte ook Southwest Airlines bekend de verwachtingen naar beneden bij te stellen. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij gaat uit van een daling van zo'n 150 miljoen dollar in het eerste kwartaal van dit jaar. Southwest heeft 737 MAX toestellen aan de grond staan.