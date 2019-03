Uur van de waarheid voor May: Lagerhuis stemt opnieuw over brexit

Na een debat dat vanochtend begonnen is, stemmen de Lagerhuisleden vanmiddag vanaf 15.30 uur over de uittredingsovereenkomst. Daarbij komt de politieke verklaring over de toekomstige verhouding met de EU, anders dan bij de vorige stemmingen, niet aan de orde. Het 'opknippen' was nodig omdat voorzitter Bercow van het Lagerhuis niet toestond dat de motie die al was verworpen, opnieuw in stemming werd gebracht.

In de uittredingsovereenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over het bedrag dat het Verenigd Koninkrijk schuldig is aan de EU, de rechten van de Europese burgers in het land en de grensregeling met de EU-lidstaat Ierland.

Uitstel

De EU heeft aanvaarding van de motie als voorwaarde gesteld om uitstel te krijgen voor het vertrek uit de EU tot 22 mei. Als het Lagerhuis opnieuw 'nee' zegt, wordt de brexitdatum vervroegd naar donderdag 11 april. Voor die tijd moet de Britse regering duidelijk maken hoe het verder moet en mogelijk vragen om een zeer lang uitstel.

De hoogste juridische adviseur van de regering, Geoffrey Cox, wees het Lagerhuis er vanochtend op dat dit de laatste kans is om voor de brexit uitstel te krijgen tot 22 mei. Hij zei ook dat als de deal wordt aanvaard, de regering in de komende dagen nog met aanvullingen komt om het brexitproces af te ronden.

Volgens Britse media is de kans klein dat de deal vanmiddag een meerderheid krijgt. Labour noemt deze brexit een stap in het ongewisse. De Noord-Ierse partij DUP, op wie premier May is aangewezen om een meerderheid te halen, stemt tegen vanwege de backstop, de regeling die de grens openhoudt tussen Ierland en Noord-Ierland.

Daar staat tegenover dat Conservatieve voorstanders van de brexit zoals Boris Johnson nu wel voorstemmen, omdat Theresa May beloofd heeft de komende tijd af te treden als ze de stemming vandaag wint. Ze laat de onderhandelingen over de toekomstige band met de EU dan over aan haar opvolger.