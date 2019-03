Paaseiland krijgt vondsten Heyerdahl terug van Noorwegen

De vondsten kwamen terecht in het Kon-Tiki Museum in Oslo, maar volgens zijn zoon Thor junior was het altijd de bedoeling van zijn vader om ze terug te geven. Tijdens een staatsbezoek van het Noorse koningspaar aan Chili zijn daar nu afspraken over gemaakt.

De directeur van het museum waarschuwde wel dat de overdracht enige tijd kan duren. Hij wil zeker zijn dat de vondsten goed terechtkomen in Chili.

In de museumwereld wordt tegenwoordig vaker gesproken over teruggave van voorwerpen die Europese kolonisten of onderzoekers meenamen uit andere werelddelen. Zo besloot het Nationaal Museum van Wereldculturen recentelijk actief op zoek te gaan naar roofkunst in de eigen collecties. In Frankrijk raadde een adviescommissie aan Afrikaans erfgoed terug te geven.