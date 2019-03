Primeur: hiv-patiënt doneert nier aan andere hiv-geïnfecteerde

Artsen hebben voor het eerst de nier van een levende hiv-patiënt getransplanteerd naar een andere patiënt met het virus. De operatie werd maandag uitgevoerd in het Johns Hopkins-ziekenhuis in de Amerikaanse stad Baltimore.

Met beide patiënten gaat het goed, laat het ziekenhuis weten. Volgens de chirurgen die de operatie uitvoerden, zouden donoren met hiv de wachtlijsten voor orgaantransplantaties flink kunnen inkorten.

Betere medicijnen

Tot 2013 was het in de VS nog verboden om organen van hiv-patiënten te gebruiken voor transplantaties. De medicijnen die de personen met het virus slikten, zouden hun organen ongeschikt maken voor donatie.

De huidige aidsmedicijnen zijn alleen veiliger en beter dan ooit, waardoor sinds 2013 orgaantransplantatie tussen hiv-geïnfecteerden legaal is in de VS.

In Nederland kunnen hiv-geïnfecteerden zich ook gewoon registeren als donor, schrijft de Transplantatiestichting op de website. Of een transplantatie wordt uitgevoerd, wordt bepaald door arts, ontvanger "en of het risico op mogelijke besmetting met hiv opweegt tegen de verwachting dat de patiënt misschien binnen afzienbare tijd zal overlijden zonder transplantatie."

'Gezond genoeg om donor te zijn'

Johns Hopkins-chrirug Dorry Segev zei op een persconferentie na de succesvolle niertransplantatie dat er nu "tienduizenden" hiv-patiënten als potentiële nierdonoren bijkomen. Segev: "Deze ziekte was vroeger een doodvonnis. Maar inmiddels is het virus zo onder controle, waardoor hiv-patiënten de kans hebben om het leven van iemand anders te redden."

Dat was ook de motivatie voor de 35-jarige Nina Martinez, de hiv-patiënt die haar nier doneerde. Ze hoopt het taboe dat nog altijd hangt rond hiv doorbreken. "Ik wil laten zien dat ik gezond genoeg ben om een levende donor te zijn", zei ze tegen persbureau AP.

De ontvanger van de nier wilde anoniem blijven.

Wereldwijd zijn zo'n 37 miljoen mensen besmet met het hiv-virus. Begin deze maand werden twee patiënten mogelijk nog genezen van het virus dankzij een bijzondere, experimentele stamceltransplantatie.