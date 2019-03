Onderzoek: boeren erg ontevreden over belangenclub LTO

Boeren zijn erg ontevreden over LTO Nederland, de grootste belangenclub voor boeren. LTO slaat te weinig met de vuist op tafel, blijkt uit een online-onderzoek van Agrio, de belangrijkste uitgeverij in de landbouw.

In de afgelopen vijf jaar heeft 14 procent van de boeren die meededen aan het onderzoek, het lidmaatschap opgezegd. "Met name zijn dat melkveehouders, maar ook akkerbouwers",zei hoofdredacteur Robert Ellenkamp van Agrio vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Vooral het landelijk bestuur krijgt kritiek. Regionale belangen worden nog wel behartigd. "De landbouw staat onder druk, politiek gezien maar ook in de media. Volgens veel boeren slaat LTO te weinig met vuist op tafel", zegt Ellenkamp. "En ze hebben onvoldoende kundige bestuurders in huis die voor de agrariƫrs opkomen en de sector promoten."

Alternatief

Ontevreden boeren hebben wel een alternatief. Uit het onderzoek blijkt dat de kleinere boerenbonden er bij de agrariƫrs veel beter op staan, zoals Grondig, Dutch Dairymen Board, Innovatief uit de Knel en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

"Die partijen zitten ook wel aan tafel in Den Haag, maar niet bij alle dossiers", zegt Ellenkamp. "Voor een deel hebben ze een vinger in de pap maar niet genoeg om belangen op nationaal niveau te behartigen." Volgens de ontevreden boeren moet LTO meer gaan samenwerken met deze kleinere organisaties.