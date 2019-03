Wekdienst 29/3: natuurgenezer Klaus Ross voor rechter en nationale herdenking aanslag Nieuw-Zeeland

Wat heb je gemist?

Raymond van Barneveld zet per direct een punt achter zijn dartloopbaan. Dat maakte hij gisteravond bekend op persconferentie, nadat hij in de Premier League een flinke nederlaag had geleden tegen Michael van Gerwen. De darter zou pas later dit jaar afscheid nemen, maar gaf aan eieren voor zijn geld te kiezen "want ik heb geen zin meer in pijn en verdriet".

Of hij ook echt stopt, is nog de vraag. Na middernacht verklaarde de manager van Van Barneveld: "Het is beter om een paar dagen de tijd te nemen om het te laten bezinken en na te denken over de toekomst."