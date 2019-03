Lot Europees WW-plan in handen van Polen

Het lot van het EU-voorstel om een Nederlandse WW-uitkering mee te nemen naar andere landen, ligt vandaag mogelijk in handen van Polen. Vanmiddag stemmen de ambassadeurs van de EU-landen over het plan waarover deze week in Nederland een hevig politiek debat werd gevoerd.

De Nederlandse Tweede Kamer zou het liefst zien dat de regeling niet doorgaat, omdat er geen vertrouwen is in de controle in andere EU-landen.

Uit onderzoek van Nieuwsuur is gebleken dat veel Poolse arbeidsmigranten in Nederland met behoud van hun uitkering naar Polen gaan. Van de eis om in Polen werk te zoeken, komt in de praktijk niets terecht. Er is weinig controle op en de Nederlandse WW-uitkering is een stuk hoger dan een gemiddeld loon in Polen.

Als het voorstel vandaag wordt aangenomen, dan mogen arbeidsmigranten zes maanden hun WW-uitkering meenemen. Tot nu toe was die termijn drie maanden.

Detachering

Het voorstel waarover wordt gesproken, gaat niet alleen over de export-WW. Er zit ook een aantal maatregelen bij die gaan over detachering. De regels en de controle daarop worden strenger. Nederland is met dat onderdeel tevreden, maar Polen vindt die aanscherping erg ongelukkig. Daar worden de maatregelen gezien als protectionistische maatregelen van het 'rijke 'Westen om de eigen markt te beschermen. De Polen zijn daar zo verbolgen over dat ze overwegen om zich te onthouden van stemming.

Een andere mogelijkheid is dat Groot-Brittannië, dat ondanks alle brexit-discussies gewoon meepraat en meestemt, zich onthoudt van stemming.

Ingewikkeld

Elke stem telt vandaag tijdens een ingewikkelde stemprocedure. Er zijn twee manieren voor Nederland om het voorstel tegen te houden. Een ervan is als er dertien landen zijn die tegen stemmen. Op dit moment hebben naast Nederland ook België, Luxemburg, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden bezwaar. Waarschijnlijk komen daar de Finnen en de Tsjechen bij, wat een totaal maakt van negen. Malta en Cyprus twijfelen.

Mocht het aantal van dertien landen niet worden gehaald, dan volstaat het ook als de landen die tegen stemmen samen 65 procent van de totale EU-bevolking uitmaken. Nederland heeft slechts 3,37 procent.

Polen

Als bijvoorbeeld Polen of Groot-Brittannië zich onthoudt van stemming, en die kans is aanwezig, dan telt dat als een tegenstem. In dat geval kan de grens van 65 procent worden overschreden en gaat het voorstel dankzij deze 'blokkerende minderheid' niet door.

De stemming is vandaag rond het middaguur.