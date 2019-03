Scholenkoepel strijdt voor meer digitaal lesmateriaal

Een loodzware boekentas is in de toekomst verleden tijd. Tenminste, als het aan het Carmelcollege ligt. De koepel van middelbare scholen, met dertien vestigingen verspreid over Nederland, wil meer met digitale boeken gaan werken en minder met papieren boeken. Een eerdere pilot bleek succesvol.

Vandaag doet de rechter uitspraak in inmiddels het derde kort geding over dit digitale leermateriaal. Boekenleverancier The Learning Network (TLN), voorheen Van Dijk Educatie, is het niet eens met de manier waarop de school de digitale boeken aankoopt.

Als de school met de nieuwe manier van aanbesteden mag doorgaan, kan dat een doorbraak betekenen voor de boekenmarkt. Scholen en uitgevers gaan dan nauwer samenwerken, waarbij de rol van distributeurs, zoals TLN, mogelijk kleiner wordt.

Lichtere tassen, minder kaften

Het Carmelcollege, een van de grootste scholenkoepels in Nederland, experimenteerde de afgelopen jaren al met digitale boeken. Zo liep er een pilot bij de vakken wiskunde en biologie. Daarbij was er een papieren werkboek, maar kregen de leerlingen ook les met behulp van digitaal materiaal, op bijvoorbeeld een laptop.

De voordelen van de digitale boeken zijn talrijk, zegt de school. Zo kan de leerstof op deze manier beter op de leerling worden afgestemd. Als een scholier sneller dan gebruikelijk door de stof heen is, kan diegene alvast door naar het volgende leerjaar.

"Op die manier zitten de leerlingen en docenten niet vast aan het materiaal dat is voorgeschreven voor dat specifieke leerjaar", zegt Fridse Mobach, bestuurslid van het Carmelcollege. Ook kunnen de digitale boeken sneller aangepast worden aan de actualiteit, of nieuwe inzichten.

Per leerling heeft de school een budget om te besteden aan leermateriaal. Mobach: "Een deel daarvan gaat nu nog naar logistiek: boeken bezorgen, terughalen, beoordelen en vervangen. Als we op een deel van dat geld kunnen besparen en dat vervolgens kunnen besteden aan innovatie, zijn de leerlingen en het onderwijs beter uit."