Executie overvaller 'Texas Seven' afgeblazen omdat monnik ontbreekt

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft op het laatste moment de executie van een gevangene uitgesteld omdat de man begeleiding van een boeddhistische monnik wilde. Het verzoek was door lagere rechters afgewezen, waarna het hof zich met spoed over de zaak boog. De man zou eigenlijk gisteravond een dodelijke injectie krijgen.

De 57-jarige Patrick Murphy zit in de dodencel voor het doodschieten van een agent in het jaar 2000 en bekeerde zich naar eigen zeggen in de gevangenis tot het boeddhisme. Zijn advocaat stelt dat door het ontbreken van de monnik het grondrecht vrijheid van religie wordt geschonden.

De recent aangetreden hoge rechter Brett Kavanaugh is het daarmee eens en oordeelt de overheid niet mag discrimineren op basis van religie. Hij zegt dat Texas de straf pas mag voltrekken als de staat toestaat dat een boeddhistische monnik of adviseur bij de executie mag zijn.

Texas Seven

Murphy ontsnapte in 2000 samen met een groep criminelen uit de gevangenis. De groep, de Texas Seven, pleegde daarna een reeks gewelddadige overvallen.

Bij een overval op een sportzaak die ook geweren verkocht, stalen ze op Kerstavond zeker 40 vuurwapens en munitie. Een agent die op de inbraak afging, werd door de groep opgewacht en doodgeschoten. De politie begon een klopjacht naar de Texas Seven. De groep belandde op de most wanted-lijst van de VS en er werd tipgeld van een half miljoen dollar uitgeloofd.