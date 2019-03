Nationale herdenking Nieuw-Zeeland voor slachtoffers moskee-aanslag

In Nieuw-Zeeland is een nationale herdenking gehouden voor slachtoffers van de aanslag in Christchurch. De herdenking komt twee weken nadat een man moskeeën was binnengevallen en er vijftig mensen doodschoot.

De grootste herdenkingsbijeenkomst was in een park in de stad Christchurch zelf. Ook waren er streng beveiligde bijeenkomsten in de steden Auckland, Wellington en Dunedin.

Leden van de moslimgemeenschap in Christchurch hebben de namen van de vijftig slachtoffers van de aanslag voorgelezen. Ook hield premier Ardern er een toespraak, waarin ze opriep om extremisme en racisme te lijf te gaan.

Ze beklemtoonde dat iedereen de mogelijkheid heeft om haat te bestrijden. "We hebben allemaal de kracht, in onze woorden, onze dagelijkse daden van vriendelijkheid." De premier riep in haar toespraak van zeven minuten op tot medemenselijkheid en kreeg van het publiek een staande ovatie.

Op het evenement in een park in Christchurch waren zo'n 20.000 mensen afgekomen.

Geen plek voor haat

Burgemeester Dalziel van Christchurch zei in haar toespraak dat er geen plek is voor haat in Nieuw-Zeeland en dat ze er vertrouwen in heeft dat het land op termijn een lievere plek met meer mededogen wordt. Naast Dalziel en Ardern sprak ook de Australische premier Morrison en waren er optredens van onder meer Yusuf Islam (Cat Stevens).

Vorige week werd er in Nieuw-Zeeland ook al met grote bijeenkomsten stilgestaan bij de aanslag. Voor de terreurdaad zit een 28-jarige nationalistische Australiër vast. Een datum voor de start van het proces is nog niet bekend.