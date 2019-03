Gemeenteraad Emmen schiet dierenpark te hulp

De gemeente Emmen neemt 18,3 miljoen euro aan leningen van dierenpark Wildlands Adventure Zoo over. De gemeenteraad stemde vanavond met overgrote meerderheid in met het collegevoorstel om het noodlijdende park te helpen. De gemeente wordt nu de enige geldschieter van het dierenpark. De gemeente heeft al een belang van 60 miljoen euro in het park.

De gemeente moet nu op andere uitgaven 10 miljoen euro bezuinigen om het dierenpark te kunnen helpen. De nieuwbouw van een middelbare school is daarom uitgesteld.

Minst slechte scenario

Volgens RTV Drenthe kiest de raad hiermee naar eigen zeggen voor het minst slechte scenario. "Andere alternatieven zijn slechter, dan is de eerdere investering weg en verdwijnt veel werkgelegenheid", zegt een raadslid van Wakker Emmen. "We hebben dus geen keus."

Een aantal fracties wil wel dat de gemeente meer invloed krijgt op Wildlands. Zo moet de manier van besturen volgens het CDA "simpeler en transparanter". Wethouder Jisse Otter beloofde dat. "We gaan er strak bovenop zitten, zeker de eerste jaren."

Interim-directeur Erik van Engelen is blij met de financiering. "Het is een lastige discussie, dat realiseer ik me als geen ander", zegt Van Engelen. "Maar we werken er nu hard aan om te verbeteren."

Kaartjes goedkoper

Wildlands opende drie jaar geleden als opvolger van Dierenpark Emmen. Het eerste jaar kwamen er 1,3 miljoen bezoekers, in 2017 liep dat aantal terug naar 1 miljoen.

Vorig jaar bezochten nog maar 855.000 mensen Wildlands en draaide het park 8 miljoen euro verlies. Het park besloot in te grijpen en te bezuinigen. Kaartjes werden goedkoper gemaakt en een aantal medewerkers werd ontslagen.