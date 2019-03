Een filiaal van Albert Heijn in een Eindhovens winkelcentrum is ontruimd vanwege een dreigtelefoontje. Rond 20.30 uur moest op last van de politie iedereen de zaak in winkelcentrum Woensel uit.

In de winkel, een Albert Heijn XL, is inmiddels niemand meer, behalve politiepersoneel. Volgens de politie was het dreigtelefoontje van een dusdanige aard dat deze maatregelen nodig waren.

Het is niet duidelijk wie er achter het telefoontje zit. Ook is niet bekendgemaakt waarmee gedreigd werd.