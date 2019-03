Saudi-Arabië laat drie vrouwelijke activisten voorlopig vrij

Een rechtbank in Saudi-Arabië heeft drie van de tien Saudische vrouwelijke activisten vrijgelaten die tien maanden lang vastzaten in het land. De tien streden voor het recht op autorijden en de afschaffing van het mannelijke voogdijschap, maar worden er onder meer van beschuldigd het Saudische koninkrijk te ondermijnen.

Volgens het Saudische staatspersbureau SPA zijn de drie voorlopig vrijgelaten, nadat de rechtbank de zaak nog eens grondig had bekeken. Geëist is wel dat ze komen opdagen bij het vervolg van de rechtszaak. Bronnen van het Britse persbureau Reuters melden dat ook de andere zeven komende zondag, in ieder geval voorlopig, op vrije voeten komen.

Gisteren vertelden verschillende vrouwen in een rechtbank in de Saudische hoofdstad Riyad dat ze het slachtoffer waren van marteling en seksueel misbruik, melden bronnen van Reuters. Westerse diplomaten en buitenlandse media waren bij de zaak niet welkom. In het verleden wuifde de openbaar aanklager dit soort klachten weg.

Bloggers

Onder de vrouwen zijn prominente bloggers en wetenschappers. Ze zouden onder meer schuldig zijn vanwege hun inzet voor mensenrechten en contacten met buitenlandse journalisten en diplomaten.

De zaak leidt tot scherpe kritiek vanuit het Westen op Saudi-Arabië. Dat land ligt sowieso al zwaar onder vuur door de zaak rond de vermoorde journalist Jamal Khashoggi, die in het Saudische consulaat in Istanbul om het leven werd gebracht.

Amnesty International heeft positief gereageerd op de vrijlating van de drie, maar eist dat ook de andere activisten onder voorwaarden vrijkomen. Onder meer Australië, Canada en alle landen van de Europese Unie hebben Saudi-Arabië opgeroepen om de vrouwen vrij te laten. Ook negen prominente Amerikaanse senatoren vroegen vorige week in een brief om de vrijlating van iedereen die op basis van "dubieuze aanklachten gebaseerd op hun activisme" in de gevangenis zitten.