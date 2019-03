Lagerhuis stemt morgen toch over brexit-akkoord met EU

Het Lagerhuis stemt morgen voor de derde keer over het uittredingsverdrag dat het kabinet-May met de EU heeft gesloten. Lagerhuisvoorzitter Bercow wilde dat eerst niet toestaan, omdat hetzelfde voorstel niet twee keer in stemming mag worden gebracht zonder een "substantiƫle" verandering aan te brengen.

May heeft dat nu opgelost door de afspraken over het vertrek uit de EU los te koppelen van de politieke verklaring over de relatie met de EU na de uittreding. Bercow heeft groen licht gegeven.

Het verdrag waarover morgen wordt gestemd, gaat onder meer over de miljarden die het Verenigd Koninkrijk de EU schuldig is, de rechtspositie van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de omstreden 'backstop'-regeling voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. In de nu weggelaten politieke verklaring staat dat het Verenigd Koninkrijk en de EU in de toekomst zullen samenwerken bij de bescherming van de internationale rechtsorde, het bevorderen van democratie en het streven naar vrije en eerlijke handel.

22 mei

De EU is bereid de brexit tot 22 mei uit te stellen. Voorwaarde is dat het Verenigd Koninkrijk uiterlijk morgen het uittredingsakkoord goedkeurt dat het met de EU heeft gesloten. Zo niet, dan hebben de Britten tot 12 april de tijd om een alternatief voorstel te doen. Als dat niet lukt, volgt een no-deal-brexit.

Het is de vraag of het Lagerhuis het uittredingsakkoord nu goedkeurt. De Noord-Ierse DUP, gedoogpartner van de Conservatieven, ziet niets in de backstop-regeling en verandert dat standpunt niet, zegt een DUP'er in een reactie. Daarnaast heeft May meer stemmen dan tot nu toe nodig van Lagerhuis-leden van zowel haar eigen partij als Labour.