FvD in Groningen: wij willen doorgaan met gaswinning

De verkiezingsuitslag van vorige week was voor velen onverwacht. Zelfs Van der Werf zegt maar op drie zetels te hebben gerekend in de Groningse Provinciale Staten, die 43 zetels tellen. De SP, de partij die zich de afgelopen jaren het zichtbaarst heeft ingezet voor de gedupeerden van de gaswinning, was de grootste verliezer.

Bij de SP is de teleurstelling groot, maar verbaasd is gedeputeerde Eelco Eikenaar niet. "Ik merkte in de campagne al dat mensen lieten weten helemaal klaar te zijn met de politiek. We kregen te horen dat wij wel ons best hadden gedaan, maar dat wij ook niks voor elkaar kregen", verklaart Eikenaar. "Mensen wilden een duidelijk signaal geven dat het genoeg voor ze is. Bovendien geloven ze ook helemaal niet dat de gaskraan echt dichtgaat."

Twee Groningse regionale partijen die al jaren kritisch zijn over de gaswinning deden het beter. De Partij voor het Noorden won een zetel en kwam uit op twee. Groninger Belang, dat vier jaar geleden voor het eerst in de Staten kwam met drie zetels, behield dat aantal. Fractieleider Bram Schmaal zou het liefst nu samengaan met de Partij voor het Noorden, om een stevige vuist te maken.

Loppersum

In het bekendste aardbevingsdorp Loppersum stemden 312 mensen op FvD, oftewel ruim 6 procent. Ook in Overschild, een dorp dat goeddeels moet worden gesloopt, stemden dertig mensen op Forum voor Democratie. Dat werd daarmee de vierde grootste partij in Overschild. Veel mede-inwoners zijn verrast. Ze vragen zich af of de FvD-stemmers wel weten dat die partij de gaswinning wil laten doorgaan.

De partij heeft vooral in het oosten van Groningen veel stemmen gehaald. Ook de PVV, op een aantal gebieden geestverwant, deed het daar bij eerdere verkiezingen al goed. In dat deel van de provincie speelt de aardbevingsproblematiek nauwelijks. Maar ook in de gemeenten Midden-Groningen en Delfzijl wist de partij relatief veel stemmen te trekken. En daar zijn wel degelijk problemen door aardbevingen.

Realisme

Van der Werf is kritisch over de energietransitie, waarin de provincie een voortrekkersrol heeft. Hij pleit voor realisme. "Nu kunnen de zonnepanelen hun energie al niet kwijt aan het energienet, omdat dat te klein is." Hij is ook tegen de bouw van windmolens. Beter is het volgens Van der Werf om een thorium-kerncentrale te bouwen, maar dan niet in Groningen maar in Zeeland.

Commissaris van de koning René Paas heette vanochtend de 43 Statenleden welkom. Hij wees de politici op de noodzaak om samen te werken in een politiek versplinterd landschap. Er zijn in Groningen relatief veel nieuwelingen: van de 43 zijn er 23 helemaal nieuw in de provinciale politiek.