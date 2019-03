Zoon van vierde slachtoffer aanslag Utrecht: hij heeft zoveel pijn geleden

De zoon van de 74-jarige man uit De Meern, die vanmiddag als gevolg van de aanslag op de tram in Utrecht overleed, noemt de pijn die zijn vader de afgelopen dagen heeft gehad "onbeschrijfelijk". In een bericht op Facebook schrijft de zoon over de periode tussen de aanslag en het overlijden, vanmiddag.

"Met lood in mijn schoenen moet ik helaas meedelen dat mijn vader vanmiddag om 14.30 uur is overleden", schrijft de zoon. "Wat deze man de afgelopen elf dagen heeft moeten meemaken is verschrikkelijk. Hij heeft in deze dagen zoveel pijn geleden, dat is onbeschrijfelijk. Wij hebben hem vandaag verlost van deze pijn. Hoe moeilijk het ook is voor ons."

Bourgondiër

De overleden man was een bourgondiër, schrijft zijn zoon. Hij hield van lekker eten en lekker snoepen. "De kogels hebben ervoor gezorgd dat alle darmen, zowel de dikke-, de dunne- als de endeldarm moesten worden verwijderd. Dit betekende dat mijn vader nooit meer kon eten en 24 uur per dag met slangen in zijn lijf moest leven. Hij had ook niet meer mobiel kunnen zijn."

"Ik heb hem dit leed bespaard", schrijft de zoon. "Dat heeft mij zo vreselijk veel moeite gekost. Ik ben hier totaal kapot van."

De uitvaart van de man uit De Meern is in besloten kring, naar de wens van het slachtoffer.

Verdacht

Gökmen T. heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag bekend. Door zijn daad kwamen ook twee andere mannen en een vrouw om het leven. Een persoon ligt nog in het ziekenhuis.

Hij wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van viervoudige moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk, de poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.

Volgende week beslist de rechtbank of T. langer in voorarrest blijft. Hij stond sinds kort onder toezicht van de reclassering. Dat was een van de voorwaarden voor zijn vrijlating op 1 maart in een verkrachtingszaak.