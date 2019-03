Terreurverdachte al-Shabaab opgepakt in Breda

De politie heeft in Breda een 23-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij terrorisme. Volgens informatie van de AIVD heeft hij zich in 2017 in Somaliƫ aangesloten bij de islamitische terroristische beweging al-Shabaab.

De man zou ook getraind zijn door deze organisatie, die banden heeft met al-Qaida. De man keerde vermoedelijk eind vorig jaar terug naar Nederland, schrijft Omroep Brabant. Kort geleden werd duidelijk dat hij in Breda woont.

De arrestatie was maandag al, maar is nu pas bekendgemaakt. De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en die heeft het voorarrest verlengd met twee weken.