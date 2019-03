Maand cel voor dreigen met 'school shooting'

De rechtbank in Amsterdam heeft een man van 18 veroordeeld tot een maand jeugddetentie omdat hij had gedreigd met een aanslag op een school. Mitchell O. plaatste een bericht op YouTube waarin hij stelde dat hij een 'school shooting' aan het voorbereiden was.

De politie kwam hem op het spoor door tips van de FBI, die het gedrag van O. op internet was opgevallen. O., die volgens justitie gefascineerd is door geweld, werd gewaarschuwd, maar hij bleef dergelijke berichten plaatsen. In december werd hij opgepakt.

Hijzelf zegt dat de tekst over de voorbereidingen van de aanval een grap was, maar de rechter noemt die "zeer bedreigend". O. had moeten inzien dat zijn actie tot grote onrust had kunnen leiden, al zijn er geen aanwijzingen dat de tekst is opgemerkt door scholieren of docenten. O. is daarom veroordeeld tot poging tot bedreiging.

Tegen hem was een half jaar jeugddetentie geƫist, waarvan de helft voorwaardelijk. O. heeft al ruim drie maanden in voorarrest gezeten. Hij is al vrij en hoeft niet meer de cel in. De periode dat hij te lang heeft vastgezeten, wordt niet gecompenseerd.