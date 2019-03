Kamer ontdaan, volgende week debat over zaak-Faber

De Tweede Kamer is geschrokken van de conclusies over de zaak-Anne Faber. Onderzoeksinstanties brachten vanochtend vernietigende rapporten uit over de gang van zaken rond Michael P., de man die Anne Faber heeft verkracht en gedood. De Onderzoeksraad voor Veiligheid en twee inspecties constateerden ernstige tekortkomingen en minister Dekker neemt de conclusies en aanbevelingen over.

De Kamer houdt volgende week een debat over de zaak met Dekker. Namens alle fracties vroeg PvdA-Kamerlid Kuiken het debat aan.

Kuiken zei dat ze kwaad en ontdaan is, nu blijkt dat er fout op fout is gestapeld. "Het lijkt me als ouder een van de meest verschrikkelijke dingen die je kan meemaken, zeker nu we weten dat deze gruwelijke tragedie voorkomen had kunnen worden."