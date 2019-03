DNB: 'Pensioeneisen van vakbond zijn onrealistisch'

Vakbonden stellen te veel eisen voor een nieuw pensioenstelsel, terwijl hervormingen hard nodig zijn. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank. "Hoe langer je wacht met pensioenhervormingen, hoe groter de problemen worden", aldus Klaas Knot, president van toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Voor 2 miljoen Nederlanders dreigt volgend jaar een pensioenkorting, in 2021 gaat het om meer dan 7 miljoen mensen. Er wordt al jaren gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel, maar het lukt vakbonden, werkgevers en de politiek niet om daar een akkoord over te bereiken.

'Eisen onbetaalbaar'

"Ik ben daar zeer teleurgesteld over", zegt Knot. "We weten al lang dat ons pensioenstelsel over de houdbaarheidsdatum is. De eisen van de bonden zijn individueel begrijpelijk, maar ze zijn onbetaalbaar. Al die eisen leiden tot een spectaculair hogere premie. De vakbeweging zal keuzes moeten maken."

Het uitblijven van een akkoord is volgens Knot voor alle generaties slecht. "We blijven zitten met een stelsel dat oud en jong tegen elkaar op zet. Dat kan leiden tot sociale spanningen die de bodem onder het stelsel kunnen wegslaan."

In Den Haag werden gisteren pogingen gedaan om het vastgelopen overleg over een pensioenakkoord vlot te trekken. Minister Koolmees ging op bezoek bij PvdA-fractievoorzitter Asscher. De bonden willen pas om de tafel als Koolmees met substantiƫle toezeggingen komt.

Vorige week hielden de bonden een grote landelijke actiedag voor een nieuw pensioenstelsel. Eind mei wordt er een nieuwe stakingsdag georganiseerd.