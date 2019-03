Statenleden worden vandaag geïnstalleerd, alleen in Flevoland nog niet

In bijna alle provincies worden vandaag de Statenleden geïnstalleerd die vorige week woensdag zijn gekozen. Alleen in Flevoland gebeurt dat niet; daar heeft het CDA een hertelling aangevraagd. Die partij komt tien stemmen tekort voor een vierde zetel. Omdat de hertelling in Flevoland, waar Forum voor Democratie de grootste partij werd, tot een andere zetelverdeling kan leiden, is de installatie van de Statenleden uitgesteld.

In Zuid-Holland is de plechtigheid al achter de rug. Bij de installatie op het provinciehuis in Den Haag zei fractievoorzitter Rob Roos van Forum voor Democratie te hopen dat de andere partijen FvD "een kans geven". Ook in Zuid-Holland is FvD de grootste fractie, daar kreeg de partij elf zetels.

"Wij kennen onze kiezers. Het zijn hardwerkende Nederlanders, die 's morgens vroeg in de file staan op weg naar hun werk, die iets van hun leven willen maken. Ze zijn goed genoeg om belasting te betalen, maar niet goed genoeg om mee te mogen praten", zo verklaart Roos het succes van zijn partij bij Omroep West.

Bekende Nederlanders

Onder de nieuwe Statenleden is een aantal min of meer bekende Nederlanders. FvD-fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad Annabel Nanninga werd met voorkeursstemmen gekozen in Noord-Holland én Utrecht. Van de zetel in Utrecht ziet ze af.

De partij schuift in Brabant schaker Loek van Wely en Hans Smolders, die de chauffeur van Pim Fortuyn was, naar voren. Tweede Kamerleden Thierry Baudet en Theo Hiddema hebben ieder twee Statenzetels gewonnen, maar die nemen zij niet in.

In Zeeland komt Bertie Steur, bekend van de tv-programma's Boer zoekt Vrouw en Expeditie Robinson, in de Staten voor de Partij voor Zeeland, waarvan ze lijstduwer was. Oud-schaatser Moniek Kleinsman is voor het CDA herkozen in Overijssel.

Naast een 'gewone' baan

De Statenleden kiezen op 27 mei de Eerste Kamer. Net als gemeenteraadsleden hebben de Statenleden meestal een 'gewone' baan naast hun werk als volksvertegenwoordiger. Voor hun werkzaamheden krijgen ze een vergoeding. Ze moeten wonen in de provincie waar ze in de Staten zitten.

De Provinciale Staten vergaderen in de regel een keer per maand, verder zijn er voor allerlei onderwerpen commissies. In de provincies onderhandelen de partijen nu ook over de vorming van de colleges van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. In Zuid-Holland gebeurt dat onder leiding van VVD-coryfee Hans Wiegel. In Flevoland is zakenvrouw Annemarie van Gaal informateur.

Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners per provincie: de kleinste provincie heeft 39 Statenleden en de grootste provincies (Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant) hebben er 55. In totaal zijn er 570 Statenleden.