Actie tegen verkeerd medicijngebruik: 'Patiënt moet weten wat hij slikt'

Het is de eerste keer dat Van der Els en Slager met de vrouw haar medicatie bespreken. "Juist vanwege de taalbarrière is dat nog nooit gebeurd", zegt Slager. "Vroeger sprak de apotheker met de patiënt en moest je nog een keer terugbellen." Onhandig, vindt hij. "Zeker als er al een taalbarrière was. Met deze gesprekken wordt de zorg efficiënter."

"Het is bekend dat mensen met een migratieachtergrond meer chronische aandoeningen hebben", vervolgt hij. "Ze hebben dus ook meer medicatie nodig. Maar bij de mensen waar we meer aandacht aan willen geven, gebeurt het het minst."

Verkeerd gebruik van medicijnen is niet zonder risico's, benadrukt de apotheker. "Jaarlijks worden daardoor zo'n 50.000-plussers in het ziekenhuis opgenomen. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn verkeerde doseringen of gevaarlijke combinaties van medicijnen."

Niet op papier

Ook huisarts Van der Els is positief over de proef. "Ik vind het belangrijk dat mensen weten wat ze slikken. Zo'n bezoek geeft ons ook een inkijkje in hoe ze omgaan met hun medicijnen. En het is sowieso nieuw om het met de patiënt te bespreken, in plaats van het op papier over de patiënt te hebben."

Bij mevrouw Akdogan lijkt de controle vooral gerust te stellen. "Het gaat goed met haar", lacht de huisarts. "Zelfs een beetje te goed; we mogen wel iets minder streng zijn met de dosering voor haar suikerziekte." Ze schrijft direct een lagere dosering uit.

De dochter van mevrouw Akdogan is blij met het project. "Er komt nu veel meer informatie bij de patiënt. Dat geeft een prettig gevoel. Mijn moeder vond het fijn dat jullie er waren."