Kritisch rapport over telecombeveiliging Huawei: 'Verbeteringen blijven uit'

Doordat de maatregelen die in 2012 zijn beloofd nog altijd ontbreken, is er weinig vertrouwen in nieuwe beloftes van de Chinese fabrikant. "We hebben nog niks gezien dat ons het vertrouwen geeft dat Huawei in staat is om veranderingen door te voeren", is te lezen in het rapport.

In een reactie aan Amerikaanse media zegt Huawei de zorgen zeer serieus te nemen. Het bedrijf heeft 2 miljard dollar aan investeringen beloofd op dit vlak.

Het rapport adviseert geen ban van Huawei. Volgens de Financial Times komt er binnen enkele weken een beslissing over de betrokkenheid van Huawei bij de aanleg van 5G-netwerken in het Verenigd Koninkrijk.

Eerder kritisch rapport

Het rapport is een jaarlijkse update van het test-lab dat Huawei in het land heeft. Vorig jaar was er ook een kritisch rapport gepubliceerd over Huawei. In het lab worden de producten van de Chinese fabrikant onderzocht. Er is ook een test-lab in Duitsland en sinds begin maart in Brussel. Daar zijn "specifieke technische problemen" gevonden die niet door het bedrijf zijn verholpen.