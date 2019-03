Opnieuw grote brand in Bengaalse hoofdstad

Opnieuw is in de Bengaalse hoofdstad Dhaka een grote brand uitgebroken, nu in een kantoorgebouw. In het pand zitten nog mensen vast. Er zijn berichten dat mensen uit de ramen zijn gesprongen om aan het vuur te ontkomen.

Vorige maand kwamen 71 mensen om het leven bij een brand in het dichtbebouwde oude centrum van Dhaka. Voor zover bekend zijn nu meer dan twaalf mensen gewond geraakt.

De brandweer doet er alles aan om te voorkomen dat het vuur in het kantoorgebouw, dat op een drukke boulevard staat, overslaat naar nabijgelegen panden. Het leger van Bangladesh is ingeschakeld om met helikopters te helpen bij het blussen.