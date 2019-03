'Kwart miljoen boetes voor kilometer te hard rijden op 130-wegen'

Te hard rijden

Hoe hoog de boete voor te hard rijden is, hangt af van de plek waar dat is gebeurd: binnen de bebouwde kom, in een 30-kilometerzone, buiten de bebouwde kom of op de snelweg. Op snelwegen waar de limiet 100 of 120 kilometer per uur is, is de correctie 4 kilometer.

Bij een 30-kilometerzone is die 3 kilometer; bovendien is de boete daar veel hoger dan buiten de bebouwde kom of op de snelweg. Op de site van het Openbaar Ministerie kun je per situatie uitrekenen hoe hoog de boetes zijn.

Op een snelweg tot 30 tot 50 kilometer per uur te hard rijden leidt tot een 'beschikking' van de officier van justitie. De boete is maximaal 428 euro. Als je 50 kilometer per uur of meer te hard rijdt, bepaalt de officier van justitie de hoogte van de boete en de duur van de rijontzegging. De zaak kan ook voor de rechter komen, die een bovendien een taakstraf kan opleggen.