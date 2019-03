Dekker deelt harde conclusies zaak-Faber, 'schetsen pijnlijk beeld'

Als een gedetineerde naar een psychiatrische kliniek wordt overgeplaatst, wordt voortaan een analyse van het delict dat hij heeft gepleegd verplicht. Een gedetineerde mag alleen naar een kliniek als er een compleet beeld is van de risico's. Van 21 gedetineerden zijn de vrijheden ingetrokken of opgeschort. Deze maatregelen neemt minister Dekker naar aanleiding van de vernietigende conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie voor Gezondheidszorg over de zaak-Anne Faber.

De rapporten constateren ernstige tekortkomingen bij de Dienst Justitiƫle Inrichtingen en de psychiatrische kliniek in Den Dolder bij de behandeling van Michael P, de man die Faber heeft verkracht en gedood.

Enorm zwaar

Minister Dekker noemt de conclusies glashelder; hij erkent dat ze een pijnlijk beeld schetsen en dat tijdens de detentie van Michael P de overheid tekort is geschoten. Ook hij vindt dat de nadruk bij de behandeling van P. te veel op zorg lag en te weinig op de veiligheid van de samenleving, dat procedures niet goed zijn gevolgd en dat cruciale informatie niet volledig is gedeeld. "Dit moet enorm zwaar zijn voor de nabestaanden van Anne Faber", voegt hij eraan toe.

De minister zegt dat hij er alles aan zal doen om de samenleving zo goed mogelijk te beschermen en lessen te trekken uit gemaakte fouten.

Openheid van zaken

Gedetineerden die geen volledige openheid van zaken geven, worden niet meer overgeplaatst naar een kliniek. Overplaatsing in combinatie met vrijheden komt voortaan pas in de laatste fase van de straf aan de orde. Verder wil Dekker dat op allerlei terreinen de informatie-uitwisseling wordt verbeterd. De minister had eerder al aangekondigd dat mensen tbs niet langer mogen ontlopen door te weigeren aan een onderzoek mee te doen.

Dekker meldt ook dat inmiddels de huidige naar een kliniek overgeplaatste gedetineerden die zijn veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf zijn doorgelicht. Dat heeft ertoe geleid dat in dertien gevallen vrijheden zijn ingetrokken, omdat de betrokkenen nog niet in de laatste fase van hun gevangenisstraf zaten. Verder zijn bij acht gedetineerden de toegekende vrijheden opgeschort, bijvoorbeeld omdat een risicotaxatie ontbrak.