Vrouw bevalt van tweeling, maand na eerste baby

"We waren geschokt en verrast", zegt behandelend gynaecoloog Sheila Podder tegen de NOS. "Zoiets heb ik nog nooit gezien."

Volgens Podder had de vrouw last van pijn en de buik en bloedingen. "We dachten eerst dat die klachten verband hielden met haar eerste zwangerschap, maar na onderzoek bleek ze nog zwanger. De pijn kwam van wee├źn."

Een dubbele baarmoeder komt volgens de gynaecoloog vaker voor dan mensen denken; recent onderzoek heeft het over ongeveer 0,1 procent van de vrouwen. Volgens Podder hadden collega's de afwijking bij de eerste bevalling gemist doordat de moeder geen echo had gehad. Dat is voor de arme bevolking van het land niet gebruikelijk.

Het gezin is blij met de drie kinderen. "Het was een wonder dat al mijn kinderen gezond zijn", zei de vader tegen persbureau AFP. "Ik zal mijn best doen om hen gelukkig te maken."