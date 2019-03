EU-burgers ontevreden over regelingen brexit

Voor Europese burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, is het nog steeds onduidelijk wat de brexit voor hun rechten zal betekenen. Deze week is een officiële campagne gelanceerd om Europese burgers te informeren over het aanvragen van de regeling, maar er is nog veel kritiek.

Hoe de brexit eruit komt te zien, is nog onduidelijk. EU-burgers die na de brexit in Groot-Brittannië willen blijven, moeten wel al een 'settled status' aanvragen. De belangenorganisatie The3Million, opgericht door EU-burgers om hun rechten te beschermen, heeft veel kritiek op deze registratie.

Dimitri Scarlato, een Italiaans lid van The3Million trekt het land door om Italianen te informeren over de regeling. "Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderschat hoe weinig mensen weten wat het aanvragen precies inhoudt. Informatie wordt niet actief verspreid en mensen weten wat van hen verwacht wordt." Hij komt veel ouderen tegen die niet weten hoe zij zich moeten aanmelden en waarom het belangrijk is.

Digitale registratie

Op dit moment wonen ruim drie miljoen Europeanen in Groot-Brittannië. Als EU-burger gelden voor hen dezelfde rechten als voor de Britten. Om na de brexit dezelfde rechten te behouden, kunnen ze zich aanmelden voor een 'settled status'. Dat is een digitale registratie die burgers ervan verzekert dat zij na de brexit het recht houden om te blijven wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 70 procent van de mensen die zich in de testfase heeft aangemeld, een 'settled status' gekregen. De rest moest aanvullende informatie aanleveren. Niemand werd afgewezen.

Kwetsbaar

The3Million is bang dat lang niet alle EU-burgers genoeg kennis hebben van deze regeling. Zij zeggen dat name voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en mindervaliden moeite hebben met het aanvragen of zich überhaupt niet realiseren dat ze zelf iets moeten ondernemen.

Immigratie-advocaat Luke Piper pleit daarom voor een nieuwe regeling. "Wij willen dat de EU-burgers automatisch geregistreerd worden, in plaats van dat zij zichzelf moeten aanmelden. Anders is er een grote kans dat zij in een klap hun rechtsgeldige basis om in UK te blijven verliezen."

'Ruilmiddel'

De Nederlandse Monique Hawkins, lid van The3Million, woont al meer dan 25 jaar in Engeland. Zij vindt dat de rechten van de EU-burgers vastgelegd moeten worden in een aparte overeenkomst, los van de eventuele afspraken die nu tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gemaakt worden. "Beide partijen weigeren om bij de onderhandelingen over de overeenkomst van het uittreden de positie van de EU-burgers apart te behandelen. Het gevolg is dat er nu meer dan 3 miljoen mensen gebruikt worden als een ruilmiddel."

Een parlementaire commissie die onderzoek doet naar mensenrechten (JCHR) waarschuwt dat de rechten van EU-burgers na de brexit nog niet goed geregeld zijn. De commissie vindt de statusregeling niet voldoende.

De rechten van deze groep zouden volgens de commissie niet afhankelijk moeten zijn van een registratiesysteem met een tijdslimiet tot 31 december 2020, de deadline voor EU-burgers om zich te registreren. Bovendien vindt de commissie een digitaal registratiebewijs niet voldoende; de leden willen dat er een fysiek bewijs wordt ingevoerd.