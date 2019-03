Wekdienst 28/3: onderzoeksrapporten zaak Anne Faber en installatie Statenleden

Ander nieuws uit de nacht:

Het grootste deel van de Nederlanders is tevreden met zijn leven, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mannen en vrouwen ontlopen elkaar niet in hun levensgeluk.

Twee procent van de ondervraagden is ronduit negatief, twaalf procent staat er neutraal tegenover en de rest is dus in meer of mindere mate gelukkig.

Nederland scoort in een jaarlijks rapport van de VN over geluk al tijden goed. Dit jaar stond Nederland op de vijfde plek in de wereldranglijst.

