Truck rijdt door groep mensen op weg Guatemala: 32 doden

In het westen van Guatemala is een truck door een groep mensen op een weg gereden. Daarbij zijn zeker 32 mensen om het leven gekomen en negen mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, zegt minister van Volksgezondheid Carlos Soto.

De vrachtwagen raakte mensen op of langs de kant van een weg bij Nahuala. Volgens persbureau Reuters stonden die daar waarschijnlijk omdat er eerder een ongeluk was gebeurd waarbij iemand door een auto was geraakt en was overleden. De snelweg zou niet verlicht zijn waardoor de chauffeur van de truck de mensen op de weg niet zag. Lichamen van de slachtoffers liggen verspreid over de weg,

President Morales zegt dat de hulpdiensten bezig zijn om ondersteuning voor de nabestaanden te regelen. Via Twitter condoleert hij ze met hun verlies.