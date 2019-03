'Zwaar rapport' verwacht in zaak rond dood Anne Faber

Michael P. vermoordde de 25-jarige Anne Faber in september 2017. Nadat bekend was geworden dat P. achter de moord zat, werd met veel verontwaardiging gereageerd. Hij was in 2010 al tot twaalf jaar cel veroordeeld voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes. Hij kreeg toen geen tbs opgelegd, omdat hij weigerde mee te werken aan psychisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

Ten tijde van de moord op Faber zat P. in een kliniek in Den Dolder. Hij had twee derde van zijn straf uitgezeten en dus zou hij bijna vrijkomen. Ter voorbereiding daarop was hij van de gevangenis naar de kliniek verhuisd. Hij mocht daar regelmatig naar buiten. Zo kon het gebeuren dat hij in de omgeving van de kliniek Anne Faber tegenkwam.

Uiteindelijk wel tbs

Vorig jaar werd P. veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs voor het verkrachten en doden van Anne Faber. Deze keer kreeg hij dus wel tbs opgelegd, omdat nu wel had meegewerkt aan het onderzoek. Michael P. is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Die zaak begint in mei van dit jaar.