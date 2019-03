'Zedenachtergrond moordenaar Anne Faber was niet bekend bij kliniek'

De psychiatrische kliniek in Den Dolder is bij de overplaatsing van Michael P. vanuit de gevangenis niet voldoende geïnformeerd over zijn zedenachtergrond. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport over de man die Anne Faber in 2017 verkrachtte en vermoordde, schrijft de Volkskrant. P. zat op het moment van de overplaatsing vast voor onder meer de zeer brute verkrachting van twee minderjarige meisjes.

P. hield volgens de krant tegen dat bij de overdracht zijn medische dossier met de kliniek werd gedeeld. Dat kan op grond van de privacywetgeving. Mede daardoor was zijn behandelplan geschreven op basis van zijn agressie- en drugsproblematiek en werd P. niet behandeld voor zijn zedenmisdrijven.

De raad zou ook vinden dat Den Dolder zelf te weinig onderzoek heeft gedaan naar P.'s risicoprofiel. Zo vielen in het vonnis de gruwelijke details over de eerdere verkrachtingen wel te lezen, schrijft de krant. Al voordat P. in de kliniek aankwam werden vrijheden voor hem aangevraagd, een standaardprocedure.

Twee onderzoeksrapporten

Vandaag verschijnen er twee onderzoeksrapporten over Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Naast de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid de afgelopen maanden naar de zaak gekeken; vanochtend komen ze met hun conclusies.

Er is onder meer gekeken naar hoe Michael P. de gewelddadige moord kon plegen, terwijl hij in de kliniek in Den Dolder zat. Daar werkte hij aan een terugkeer in de maatschappij. De Onderzoeksraad focust daarnaast op hoe in Nederland de reïntegratie van gedetineerden en tbs'ers is geregeld, en hoe rekening wordt gehouden met de veiligheid van de samenleving.

De vraag is vooral hoe hard de Onderzoeksraad de conclusies opschrijft. Betrokkenen zeggen dat het een zwaar rapport wordt en de inhoud stevig is.

