De Limburger daagt Kerkrade voor rechter om publicatie camerabeelden

De regionale krant De Limburger spant een kort geding aan tegen Kerkrade. De krant eist dat de gemeente beelden van een journalist van De Limburger van de gemeentelijke website verwijdert.

Het gaat om bewakingsbeelden die zijn gemaakt op 27 februari tijdens een besloten vergadering over de nieuwe burgemeester van Kerkrade. Een journalist van De Limburger ving buiten de raadszaal op dat burgemeester van Heerlen Ralf Krewinkel had gesolliciteerd naar de baan.

Toen hij dat publiceerde brak er een storm van verontwaardiging los, aangezien Krewinkel met toestemming van de gemeente Heerlen al een jaar met verlof was vanwege zijn zieke zoontje.

De vertrouwenscommissie oordeelde na bestudering van de camerabeelden dat de journalist hen had afgeluisterd, maar volgens de journalist stond de intercom gewoon te hard. Het Openbaar Ministerie concludeerde dat de journalist niets strafbaars had gedaan.

Daarop besloot de gemeente de beelden zelf online te zetten. "Het college heeft besloten maximale openheid in deze aangelegenheid in acht te nemen", schrijft de gemeente in een verklaring op de website. De journalist is wel onherkenbaar gemaakt.