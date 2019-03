Olievlek drijft richting Waddeneilanden

Op de Noordzee ten westen van Texel drijft een olievlek. De Kustwacht en Rijkswaterstaat zijn urenlang bezig geweest met het schoonmaken, maar moesten daarmee stoppen toen het donker werd.

De vlek werd 's ochtends voor het eerst gezien op satellietbeelden en bevond zich toen enkele tientallen kilometers van de kust. Sindsdien drijft hij langzaam richting de Waddeneilanden. Het is niet bekend waar de olie vandaan komt.

Volgens de Kustwacht gaat het om een relatief kleine hoeveelheid olie van ongeveer 4000 tot 17.000 liter. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer in een brief over de verontreiniging geïnformeerd.

De Waddenvereniging laat in een reactie op Twitter weten dat de politiek meer moet doen om dit soort olievervuiling tegen te gaan.