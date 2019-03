Nieuwe zoekacties naar vermiste Zeeuw leveren niets op

Nieuwe zoekacties naar de vermiste Herman Ploegstra hebben niets opgeleverd, heeft de Zeeuwse politie bekendgemaakt. Er is een schoen gevonden, maar het is zeker dat die niets met de vermissingszaak te maken heeft. Volgens de politie gaat het onderzoek nu een afrondende fase in.

Vorig jaar juni werd de vermissingszaak na een anonieme tip heropend. Die tip leverde niets op, maar leidde er wel toe dat er nieuw onderzoek wordt gedaan.

Gisteren zocht de politie samen met het Nederlands Forensisch Instituut op twee plekken in de omgeving van het Zeeuwse IJzendijke naar sporen van Ploegstra. In IJzendijke werd in de tuin van een hotel gezocht. Daar vond de politie niets, schrijft Omroep Zeeland.

Later op de dag werd een bosperceel net buiten het buurtschap Nummer Een doorzocht. Het bos werd met behulp van speurhonden en een grondradar onderzocht, maar ook dit leverde geen nieuwe aanknopingspunten op.