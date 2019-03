Zelfs bij de bank doen sneakers hun intrede, maar niet voor iedereen

Het clichébeeld van een bankier? Een pak, misschien zelfs met krijtstreep, een das en nette schoenen. Maar dat beeld begint snel achterhaald te raken. Nederlandse en internationale banken stappen steeds vaker af van de verplichte formele kleding. Deze maand deed de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs dat; hun bankiers hoeven niet meer verplicht in pak op kantoor te verschijnen.

Bij ABN Amro zijn de kledingregels al een aantal jaar geleden versoepeld. "We zien bij ons nog overwegend formele kleding, maar het begint heel erg te veranderen", zegt Wies Wagenaar, hoofd gedrag en ethiek van de bank. Ze is zelf "formeel in het zwart" gekleed, maar heeft wel sneakers aan. "De hakken staan in de kast."

Slobbertrui

Het loslaten van de kledingregels sluit aan bij de wens van de klanten, zegt Wagenaar in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Om beter aan te sluiten op de maatschappij." Maar dat wil niet zeggen dat iedere bankier voortaan in een groene slobbertrui met een tekst erop op het werk zit. Sowieso is dat bij mensen die in contact komen met klanten echt uit den boze, maar ook bij de zakenbank zie je volgens Wagenaar veel sneller "de zwarte schoenen en de stropdas".

"Bankieren is een formeel vak en wie zich formeel kleedt, wordt als intelligenter en krachtiger gezien", zegt Wagenaar. "We zijn nog steeds formeel, maar het wordt wel eenvoudiger. Bijvoorbeeld met sneaker monday."