NAVO oefent in Limburg met landmacht, luchtmacht én marine: 'Geweldige ervaring'

De NAVO heeft op de legerbasis in Vredepeel in Noord-Limburg een grote grond-luchtverdedigingsoefening afgesloten. De oefening was uniek, omdat vanaf een aantal plekken in Europa en de Verenigde Staten kon worden meegedaan en omdat zowel de land- en luchtmacht als de marine van de verschillende landen samenwerkten.

"Tijden veranderen", zegt overste Pronk, die uitleg geeft over de oefening. "We zien een veranderend dreigingsscenario. Na het opzeggen van het INF-verdrag, waarmee de Verenigde Staten en Rusland in 1987 de Koude Oorlog feitelijk beëindigden, moeten we er opnieuw rekening mee houden dat we aangevallen worden door raketten of vliegtuigen die een chemische of biologische lading hebben."

Dat zouden volgens Pronk ook atoomaanvallen kunnen zijn. "Als deze wapens bijvoorbeeld boven Europa door een sensor - en dat kan een satelliet zijn, of radar of wat dan ook- opgemerkt worden, kunnen we nu snel via ons netwerk bepalen wat onze tegenaanval zal zijn, en wie dat doet. Overal in Europa kunnen we bepalen welk systeem het best is om de raket te onderscheppen, en ook of dat door de marine, de luchtmacht of de landmacht moet gebeuren. Dat trainen we in de deze oefening, Joint Project Optic Windmill. Dat was eerder niet op een dergelijke schaal mogelijk."