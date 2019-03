Laadangst en wachtlijsten: Noren massaal over op elektrische auto

Voor veel elektrische automobilisten in Noorwegen is het financiële voordeel essentieel bij de aanschaf van een nieuwe auto. Bu: "Dat is logisch. Tenslotte is een auto naast je huis één van de grootste aanschaffingen in je leven. En we merken dat mensen, nadat ze een elektrische auto hebben aangeschaft, enthousiast worden om actief bij te dragen aan een schoner milieu. Dan gaan ze bijvoorbeeld ook in zonnepanelen investeren."

Wachtlijsten en beperkingen

De overgang op elektrisch rijden is de afgelopen jaren razendsnel gegaan in Noorwegen. In 2012 was 3 procent van de nieuw verkochte auto's elektrisch. Dit jaar is de verwachting dat de helft van de nieuw verkochte auto's een elektrisch model is.

Inmiddels zijn er zoveel elektrische auto's dat de wachtlijsten soms jarenlang zijn. En sommige voordelen worden bijgesteld. Zo kunnen gemeenten sinds kort zelf de hoogte van de tolheffing bepalen, waarbij elektrische auto's maximaal 50 procent van de totale heffing betalen.

Ook in de laadgarage bij Akershus zullen er beperkingen worden opgelegd. Mork: "Nu gebruiken veel automobilisten deze laadgarage om er de hele dag te parkeren. Binnenkort kun je hier maximaal drie uur parkeren en laden, zodat meer automobilisten er gebruik van kunnen maken."

Bu is ervan overtuigd dat het wel goed komt met de laadpalen: "Begin met het duurder maken van vervuilende auto's en het goedkoper maken van elektrisch rijden, de rest volgt. Noorwegen laat zien dat het mogelijk is."