Stroomstoringen in Venezuela: artsen opereren bij licht van mobieltjes

Juan Guaidó, de zelfbenoemde interim-president en oppositieleider, wijt de problemen aan wanbeleid. "De duisternis is pas voorbij als Maduro weg is", zei hij eerder.

Maduro trad de afgelopen dagen harder op tegen de oppositie. Roberto Marrero, een naaste medewerker van Guaidó, werd vorige week gearresteerd. Vanwege de stroomuitval is hij nog steeds niet voorgeleid.

Fabiana Rosales, de echtgenote van Juan Guaidó, had vandaag in Washington een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. Ze bespraken de situatie in Venezuela. Trump sloot wederom een militaire interventie niet uit. "Alle opties blijven open", zei hij na afloop tegen de pers. De Amerikaanse president wil dat Moskou zich terugtrekt uit Venezuela. Afgelopen zondag landden twee Russische vliegtuigen met honderd militairen in Caracas.