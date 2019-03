Dit is de 'zeer bijzondere' verzetsgroep die het opneemt tegen Kim Jong-un

Het eerste wapenfeit van Cheollima was de video van de ontspanning van Kim Han-sol. Dat is de zoon van de in Maleisië vermoorde Kim Jong-nam, de halfbroer van Kim Jong-un. "Die eerste actie was een ontzettend bijzondere ontsnapping", zegt Van der Veen.

'Nederlandse ambassadeur bedankt'

Kim Han-sol is erg belangrijk voor het regime, omdat hij in theorie aanspraak zou kunnen maken op de heerschappij van Noord-Korea. Hij is immers een nazaat van de overleden leider Kim Jong-il. Daarom heeft Cheollima naar eigen zeggen de nakomeling in veiligheid gebracht.

Opvallend detail: de verzetsgroep heeft in een verklaring onder anderen de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea nadrukkelijk bedankt voor haar hulp bij de reddingsactie. Waarvoor precies, is onduidelijk gebleven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft er nooit commentaar op gegeven.

"Toen werd al gauw gespeculeerd dat Kim in Nederland zou zitten", zegt Van der Veen. "Maar daar is nooit enig bewijs voor gevonden." Kim Han-sol liet in een YouTube-video alleen weten dat hij in veiligheid was. Zijn locatie is nog altijd onbekend.

Hoeveel leden zijn er?

De inval bij de ambassade in Madrid was de meest gewaagde actie van de groep tot nu toe. Afgezien van de zeven namen uit het rechtbankverslag blijft het gissen naar de ware omvang van de Cheollima. "De groep is waarschijnlijk een stuk groter dan de website doet vermoeden", zegt Breuker.

Van der Veen vraagt zich af of "dit soort bombastische openbare verklaringen" wel het beoogde effect hebben. Hij denkt dat de groep het beste wat voorzichtiger te werk kan gaan. Om te voorkomen dat ze zichzelf én de Noord-Koreanen, voor wie ze claimen op te komen, in gevaar brengen.