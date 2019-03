Rechter legt verdachten tot 26 jaar cel op voor 'vergismoord' Utrecht

Het motief voor de geplande moord op Khalid H. is onduidelijk gebleven, schrijft RTV Utrecht. Justitie ziet de voortvluchtige drugscrimineel Ridouan T. als de opdrachtgever.

Kroongetuige

Tegen de groep rond T. loopt een grootschalig onderzoek naar een serie moorden in de onderwereld. De 'vergismoord' bleek een keerpunt in het onderzoek.

Kroongetuige Nabil B., die als spotter en autoregelaar was betrokken bij de aanslag, kende de familie van Changachi en kwam tussen twee vuren te zitten. De Utrechter besloot uit angst en wroeging met justitie te gaan praten. Inmiddels heeft B. verklaringen afgelegd over een groot aantal liquidaties en pogingen daartoe in opdracht van T.

Zijn broer werd maart vorig jaar uit wraak geliquideerd.