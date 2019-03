Forum: stel behandeling Klimaatwet in senaat uit

Grote meerderheid

De Klimaatwet, een initiatief van de Tweede Kamer, verplicht de overheid maatregelen te nemen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Een grote Kamermeerderheid stemde ervoor, maar er zijn ook felle tegenstanders, waaronder Forum voor Democratie. Die partij vindt de wet geldverspilling.

De senaat bepaalde gisteren dat de Klimaatwet op 14 mei zal worden behandeld, als dan tenminste de schriftelijke voorbereiding klaar is. De Eerste Kamer denkt dat op die datum een zorgvuldige behandeling mogelijk is.

Ook in het algemeen heeft de Eerste Kamer afgesproken zoveel mogelijk lopende wetsontwerpen nog in de oude samenstelling af te doen. "Dat is goed gebruik, want dan worden de wetten behandeld door ingewerkte mensen", zegt een woordvoerder van de senaat.

Controversiële onderwerpen

Na Tweede Kamerverkiezingen schort de Eerste Kamer de behandeling van "controversiële onderwerpen" wel eens op, maar na Statenverkiezingen is dat niet gebruikelijk, onderstreept de woordvoerder.

De nieuwe Eerste Kamer komt voor het eerst bijeen op 11 juni. Als de partijen in de senaat hetzelfde stemmen als in de Tweede Kamer zal de Klimaatwet ook in de nieuwe samenstelling overigens een grote meerderheid halen: de wet zou dan de steun krijgen van meer dan 50 van de 75 Kamerleden.