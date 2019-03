Maarten van der Weijden doet nieuwe poging Elfstedenzwemtocht

Zijn voornaamste drijfveer is het inzamelen van geld voor kankeronderzoek. "Met de 5 miljoen euro die mijn tocht vorig jaar opleverde, heb ik twaalf onderzoeken naar kanker kunnen financieren. Maar zolang tienduizenden mensen overlijden aan kanker, blijft onderzoek hard nodig. Dus ga ik door om geld op te halen. En dat kan ik nu eenmaal het beste doen door te zwemmen."

Langste dag

Om meer kans op succes te hebben, wordt de Elfstedenzwemtocht van 21 tot en met 24 juni gehouden, in plaats van augustus. "Ik heb altijd moeite met de nachten. In juni zijn die een stuk korter dan in augustus, dus dat scheelt weer", zegt Van der Weijden. Ook wordt de 200 kilometer in vier dagen gezwommen in plaats van drie.

Een bijkomend voordeel is dat het water in juni nog relatief koud is en de waterkwaliteit daardoor beter. Vorig jaar bleek een gedeelte van het zwemtraject verontreinigd met de poepbacterie E-coli. De 700 mensen die met Van der Weijden wilden meezwemmen, moesten aan de kant blijven.

Afzien, stempelen, pizzaatje en nog meer afzien. Bekijk de samenvatting van Van der Weijdens Elfstedenzwemtocht 2018: