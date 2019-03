NPO: beloning Van Nieuwkerk binnen de regels, geen 'salarisconstructie'

Bij de afspraken tussen DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk en BNNVARA gaat "alles volgens de regels", meldt de NPO na eigen onderzoek. In de Tweede Kamer was ophef ontstaan over zijn salaris.

Er is geen sprake van dat de voor Van Nieuwkerk geldende maximale beloning wordt overschreden, stelt de publieke omroep, die de afspraken op verzoek van minister Slob van Media onderzocht.

Van Nieuwkerk gaat naast De Wereld Draait Door een reeks afleveringen van het NTR-programma College Tour presenteren. De Telegraaf schreef eerder dat de presentator volgens ingewijden tonnen overhoudt via een constructie, waarbij het bedrijf MediaLane coproducent wordt. "Rond de presentatie van het programma College Tour is geen 'salarisconstructie' geconstateerd", meldt de NPO nu.

Werknemers van de publieke omroep mogen niet meer verdienen dan een minister, staat in de Wet normering topinkomens (de zogenoemde balkenendenorm). Dit jaar is dat 194.000 euro. Van Nieuwkerk verdient nu aanzienlijk meer, dankzij een uitzonderingsregel die inmiddels is afgeschaft. Hoeveel hij precies krijgt voor zijn televisiewerk is niet bekend.

Hoge waarderingscijfers

Van Nieuwkerk vervult al jarenlang een "ongekend grote rol" bij de uitvoering van de missie van BNNVARA en de gehele landelijke publieke omroep, zegt NPO-voorzitter Shula Rijxman. Ze wijst ook op de grote waardering bij het publiek voor de presentator, zoals blijkt uit de hoge kijk- en waarderingscijfers voor zijn programma's.

Minister Slob en de Tweede Kamer willen dat er een definitief einde komt aan de discussie over te hoge salarissen bij de publieke omroep. "Laat ik klip en klaar zijn, ik ben er klaar mee", zei een geƫrgerde minister eerder deze maand tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Binnenkort komt Slob met een nieuw plan voor de toekomst van de publieke omroep. Daarin zal hij ook ingaan op de aanpak van de topsalarissen. "Want laat ik duidelijk zijn, ik vind dit niet goed. Het is publiek geld bij de publieke omroep en daar moeten we maatschappelijk verantwoord mee omgaan", zei Slob toen.