Rutte bekijkt aardbevingsschade in Loppersum

Premier Rutte heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan de Groningse regio waar gas wordt gewonnen. Hij liet zich informeren over de manier waarop de aardbevingsschade aan panden wordt afgehandeld.

De premier liep mee met een schade-expert om met eigen ogen zien hoe de bevingsschade bij mensen thuis wordt opgenomen. Zo kwam hij langs bij de familie Steenstra-Ottens in Loppersum. De premier ging met de familie in gesprek.

Het gezin zei naderhand tegen RTV Noord ingenomen te zijn met Ruttes bezoek. "Het is prettig dat hij naar ons heeft willen luisteren. Hij probeert te begrijpen waar we in zitten", zei Tamara Ottens . "We hebben een onveilig gevoel, een gevoel van onmacht. Dat weet hij nu ook."

Rutte zei tijdens het bezoek te hopen dat de problemen snel worden opgelost. "We weten dat hij niets kan beloven, maar we zijn blij dat we ons verhaal hebben kunnen doen", aldus Ottens.

Duurzame energie

Het bezoek was onderdeel van een groter programma in Groningen, waarvan het tweede deel was gewijd aan de transitie naar duurzame energie. De premier ging onder meer langs bij een Gronings bedrijf dat afval gebruikt voor het produceren van energie en bij een chemisch technologiebedrijf.