Nederland en Duitsland samen in het geweer tegen belastingontwijking

Nederland en Duitsland gaan zich gezamenlijk inspannen voor de invoering van een internationale minimumbelasting voor bedrijven. Dat heeft staatssecretaris Snel van Financiƫn na overleg in Berlijn afgesproken met de Duitse minister van Financiƫn Scholz. De bewindslieden zeggen op die manier samen de strijd aan te binden met belastingontwijking.

Als alle landen een minimumtarief invoeren, moet voorkomen worden dat bedrijven alleen belasting betalen in het land met het laagste tarief.

In 2021 wordt in Nederland al een minimumbelasting op de winst ingevoerd via een zogenoemde bronbelasting op rente en royalty's. "Maar om belastingontwijking echt te voorkomen, is internationale samenwerking nodig," zegt staatssecretaris Snel. "Anders betaalt een bedrijf alsnog te weinig belasting, maar dan via een ander land."