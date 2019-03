Voorlopig geen WW-export van zes maanden naar andere EU-landen

Een besluit over nieuwe EU-regels over het meenemen van de WW-uitkering naar een ander land is in Brussel uitgesteld. In het voorstel krijgen werknemers die in een ander EU-land na minstens een maand werken onvrijwillig werkloos worden, het recht om hun werkloosheidsuitkering zes maanden mee te nemen naar hun eigen land.

Daar is veel weerstand tegen in onder meer Duitsland, Belgiƫ, Denemarken en Nederland. In een debat in de Tweede Kamer zei minister Koolmees gisteren dat hij er alles aan wilde doen om het tegen te houden, maar dat de kans van slagen erg klein zou zijn.

Lange lijst met vragen

Nederland heeft samen met andere landen die het plan niet zien zitten een lange lijst met vragen ingediend. Zo willen de landen weten waarom de duur van de WW-uitkering die meegenomen wordt naar een ander land, wordt verlengd van drie naar zes maanden. Ook vragen ze opheldering over hoe wordt gecontroleerd dat iemand met een WW-uitkering zich in eigen land houdt aan de sollicitatieplicht.

Eerder bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat minder dan 1 procent van de teruggekeerde Polen, die hun WW-uitkering mochten meenemen onder de voorwaarde dat ze in Polen snel weer werk zouden zoeken, ook daadwerkelijk aan de slag ging. Omdat de lonen in Polen een stuk lager liggen, is niet werken en de uitkering behouden lucratiever.

Roemeniƫ heeft als EU-voorzitter nu dus besloten tot uitstel. Er komt eerst een werkgroep die zich gaat buigen over de vragen en zorgen die de tegenstanders van de nieuwe regels hebben.