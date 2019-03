Vertrek van Algerijnse president Bouteflika is niet voldoende voor de straat

Algerijnse demonstranten gaan niet akkoord met het voorstel van het leger om president Bouteflika af te zetten. Gisteren zei een generaal in een televisietoespraak dat de oplossing van de crisis in het land ligt in het ongeschikt laten verklaren van de president.

Maar dat is niet genoeg, zegt mensenrechtenadvocaat Mustapha Bouchachi, die optreedt als woordvoerder van de demonstranten. Hij noemt het voorstel van het leger een symbolische verandering. "Wij gaan door met demonstreren, totdat het hele politieke systeem verandert", zegt Bouchachi tegen persbureau Reuters.

Vandaag liet de regerende coalitiepartij RND weten wel achter het voorstel van de legertop te staan. "Wij zijn Bouteflika dankbaar voor wat hij Algerije gegeven heeft," laat de RND weten in een schriftelijke verklaring. Maar om een politiek vacuĆ¼m te voorkomen denkt de partij dat de president het beste kan aftreden.

Uitgestelde verkiezingen

Al zes weken gaan Algerijnen in het hele land de straat op. De omvang van de betogingen varieert van tien- tot honderdduizenden mensen, wat uitzonderlijk is voor het Noord-Afrikaanse land. In eerste instantie demonstreerden ze tegen de herverkiezing van de 82-jarige president. Bouteflika beloofde al om zich niet meer verkiesbaar te stellen, maar verkiezingen zijn voorlopig uitgesteld.

Nu het leger en een van de regeringspartijen zich tegen hem keren, is de kans groot dat Bouteflika binnenkort moet aftreden.