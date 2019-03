Laatste Sovjet-minister van Defensie veroordeeld voor oorlogsmisdaden

Een rechter in Litouwen heeft de laatste minister van Defensie van de Sovjet-Unie veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De inmiddels 94-jarige Dmitri Jazov is bij verstek veroordeeld tot tien jaar cel.

De rechtbank houdt hem verantwoordelijk voor het met geweld neerslaan van de onafhankelijkheidsbeweging in de Baltische staten, 28 jaar geleden.

Bestorming tv-gebouw

Jazov stond samen met 66 andere functionarissen uit het Sovjet-tijdperk terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de bestorming van een televisietoren en het gebouw ernaast in de hoofdstad van Litouwen, Vilnius. Daarbij kwamen op 13 januari 1991 veertien mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond.

De verdachten komen niet alleen uit het huidige Rusland, maar ook uit Wit-Rusland en Oekraïne.

Gorbatsjov gevraagd als getuige

De rechtszaak begon in 2016. Bij de zaak waren slechts twee verdachten aanwezig. De meeste anderen wonen in Rusland en dat weigerde de beklaagden uit te leveren. Rusland heeft ook een verzoek van de Litouwse rechtbank afgewezen om de laatste president van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, als getuige te horen.

De aanval op het tv-gebouw in 1991 was de dodelijkste actie van de Sovjets in Litouwen bij hun poging om afscheidingsbewegingen neer te slaan. Een dag voor de bestorming had het Litouwse parlement een partijloze politicus tot premier gekozen en had Gorbatsjov aangekondigd de Sovjet-macht in Litouwen te herstellen.

Later dat jaar werden Estland, Letland en Litouwen alsnog onafhankelijk, toen de Sovjet-Unie uiteenviel. De landen traden in 2004 toe tot de NAVO en de Europese Unie.